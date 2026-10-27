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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: PNB Housing Finance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PNB Housing Finance lädt am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 22,19 INR aus. Im letzten Jahr hatte PNB Housing Finance einen Gewinn von 22,34 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PNB Housing Finance in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,62 Milliarden INR im Vergleich zu 21,31 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 93,21 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 88,01 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 40,34 Milliarden INR, gegenüber 85,17 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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