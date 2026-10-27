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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Plexus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Plexus wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,55 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,36 Prozent erhöht. Damals waren 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 28,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,36 Milliarden USD gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,69 USD je Aktie, gegenüber 6,26 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,90 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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