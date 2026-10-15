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Plejd AB Aktie 31699263 / SE0008014476

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15.10.2026 07:01:06

Ausblick: Plejd AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Plejd AB
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Plejd AB wird sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,43 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,15 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 280,6 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 30,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 215,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 24,33 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,12 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,24 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 934,8 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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