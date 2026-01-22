Ausblick: Plejd AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Plejd AB wird am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,89 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Plejd AB noch ein Gewinn pro Aktie von 3,82 SEK in den Büchern gestanden.

Plejd AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 269,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,36 SEK, gegenüber 9,36 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 917,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 662,3 Millionen SEK generiert wurden.

