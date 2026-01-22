Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’157 -0.1%  SPI 18’206 0.0%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’561 -0.6%  Euro 0.9288 -0.1%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’822 -0.2%  Bitcoin 71’440 0.4%  Dollar 0.7946 -0.1%  Öl 65.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Richemont21048333Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Schlatter-Aktie: Weniger Umsatz und Aufträge, EBIT weiter positiv erwartet
Galenica-Aktie: Umsatz auf Rekordniveau - 4 Milliarden-Marke geknackt
Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Plus500 Depot

Plejd AB Aktie 31699263 / SE0008014476

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Plejd AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Plejd AB
70.40 EUR 3.99%
Kaufen Verkaufen

Plejd AB wird am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,89 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Plejd AB noch ein Gewinn pro Aktie von 3,82 SEK in den Büchern gestanden.

Plejd AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 269,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,36 SEK, gegenüber 9,36 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 917,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 662,3 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch