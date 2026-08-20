PledPharma AB Aktie 12769319 / SE0003815604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 07:01:06
Ausblick: PledPharma AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PledPharma AB gibt am 21.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,150 SEK gegenüber -0,220 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,31 Prozent auf 20,2 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,435 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,930 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 391,7 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 62,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu PledPharma AB
|
07:01
|Ausblick: PledPharma AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: PledPharma AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: PledPharma AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu PledPharma AB
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.