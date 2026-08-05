Ausblick: Playtika zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Playtika präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,174 USD aus. Im letzten Jahr hatte Playtika einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,46 Prozent auf 713,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 696,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,451 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,550 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,81 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch