Planet Labs Aktie 115286585 / US72703X1063
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Planet Labs präsentiert am 03.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Planet Labs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,019 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Planet Labs nach den Prognosen von 10 Analysten 104,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,4 Millionen USD umgesetzt worden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,079 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 436,1 Millionen USD, gegenüber 307,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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