Ausblick: Planet Fitness A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Planet Fitness A präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,850 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,19 Prozent erhöht. Damals waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Planet Fitness A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,20 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,62 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch