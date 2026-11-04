Ausblick: Planet Fitness A präsentiert Quartalsergebnisse

Planet Fitness A wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,806 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Planet Fitness A 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 348,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Planet Fitness A 330,4 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,25 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,62 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net