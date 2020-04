Ausblick: Planet 13 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Planet 13 präsentiert in der am 14.04.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2019 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,026 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,5 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 111,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Planet 13 einen Umsatz von 11,1 Millionen CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,009 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,114 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 85,4 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 28,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch