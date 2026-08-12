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PKO Bank Polski Aktie 1975909 / PLPKO0000016

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: PKO Bank Polski verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PKO Bank Polski
25.02 EUR 0.08%
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PKO Bank Polski gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,10 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PKO Bank Polski 2,13 PLN je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 28,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,61 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,65 Milliarden PLN umgesetzt.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,80 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,55 PLN je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 30,48 Milliarden PLN, gegenüber 41,87 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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