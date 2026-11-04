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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: PKN ORLEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PKN ORLEN stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,03 PLN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PKN ORLEN noch 1,84 PLN je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 79,87 Milliarden PLN – das würde einem Zuwachs von 30,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 61,01 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 24,80 PLN, gegenüber 2,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 309,33 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 267,83 Milliarden PLN erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu PKN ORLEN
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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