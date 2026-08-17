Pivotree Aktie 132359553 / CA72583H1064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pivotree vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Pivotree präsentiert am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 21,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 13,6 Millionen CAD gegenüber 17,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,020 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 55,4 Millionen CAD, gegenüber 66,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pivotree Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Pivotree vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Pivotree stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Pivotree stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Pivotree mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26
|Erste Schätzungen: Pivotree gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)