Ausblick: Piramal Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Piramal Pharma lädt am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,368 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,750 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,46 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 20,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,460 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 101,68 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 88,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch