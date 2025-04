Ausblick: Pinnacle Financial Partners stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pinnacle Financial Partners öffnet am 14.04.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,80 USD. Dies würde einem Zuwachs von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pinnacle Financial Partners 1,58 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pinnacle Financial Partners in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 35,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 482,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 744,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,80 USD je Aktie, gegenüber 6,01 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,03 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch