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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pilgrims Pride gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pilgrims Pride wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,556 USD. Das entspräche einer Verringerung von 61,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,44 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,77 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,63 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,52 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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