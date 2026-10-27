Ausblick: Pihlajalinna präsentiert Quartalsergebnisse

Pihlajalinna wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pihlajalinna im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,237 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,510 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Pihlajalinna mit einem Umsatz von insgesamt 129,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,80 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,19 EUR im Vergleich zu 1,58 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 555,5 Millionen EUR, gegenüber 652,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch