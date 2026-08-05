Ausblick: Pigeon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pigeon stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,41 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 19,18 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 31,26 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 81,14 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 71,65 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 118,34 Milliarden JPY, gegenüber 109,17 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch