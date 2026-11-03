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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Physicswallah stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Physicswallah wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,555 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Physicswallah nach den Prognosen von 2 Analysten 13,50 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,51 Milliarden INR umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,34 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,080 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 49,49 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 39,00 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Physicswallah Limited Registered Shs 144A Reg S
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07:01
|Ausblick: Physicswallah stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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13.08.26
|Ausblick: Physicswallah zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Physicswallah Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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