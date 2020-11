Ausblick: Phoenix New Media stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Phoenix New Media veröffentlicht am 17.11.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,298 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Phoenix New Media 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 425,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 380,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,346 CNY je Aktie, gegenüber 10,00 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 1,27 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch