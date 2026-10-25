Ausblick: Phillips Edison Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Phillips Edison Company wird sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,186 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 190,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 184,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,857 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,890 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 756,9 Millionen USD, gegenüber 732,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch