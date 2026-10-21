Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Philip Morris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Philip Morris präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.
Philip Morris veröffentlicht am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,83 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Philip Morris für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,32 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,40 USD, gegenüber 7,26 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 43,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 40,54 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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