Ausblick: Pharming Group NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pharming Group NV stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 117,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 83,3 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,018 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 381,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 333,3 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.ch