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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pharming Group NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pharming Group NV stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 117,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 83,3 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,018 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 381,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 333,3 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
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