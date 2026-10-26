Ausblick: Pharmaron Beijing A präsentiert Quartalsergebnisse

Pharmaron Beijing A wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,295 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 19,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,64 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Pharmaron Beijing A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,36 Milliarden CNY aus.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 16,72 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 14,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch