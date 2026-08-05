Ausblick: PG Electroplast stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PG Electroplast stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,90 INR je Aktie gegenüber 2,37 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 30,23 Prozent auf 19,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte PG Electroplast noch 15,04 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,38 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,91 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,66 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 52,88 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch