PG Electroplast Aktie 136343655 / INE457L01029
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: PG Electroplast stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PG Electroplast stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,90 INR je Aktie gegenüber 2,37 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 30,23 Prozent auf 19,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte PG Electroplast noch 15,04 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,38 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,91 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,66 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 52,88 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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