Ausblick: Petroleo Brasileiro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Petroleo Brasileiro stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,40 USD. Dies würde einem Zuwachs von 91,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Petroleo Brasileiro 0,730 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 49,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Petroleo Brasileiro für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,46 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,24 USD je Aktie, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 112,99 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 89,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch