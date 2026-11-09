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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Petroleo Brasileiro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Petroleo Brasileiro wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Petroleo Brasileiro ein EPS von 0,930 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 33,10 Milliarden USD – ein Plus von 40,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petroleo Brasileiro 23,47 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 120,50 Milliarden USD, gegenüber 89,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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