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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Petrodorado Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Petrodorado Energy wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,005 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,9 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 28,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,030 CAD, gegenüber -0,050 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 74,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 56,9 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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