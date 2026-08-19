Petrodorado Energy Aktie 51700461 / CA77544C1041
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Petrodorado Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Petrodorado Energy wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,005 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Petrodorado Energy einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 57,67 Prozent auf 22,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,025 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 81,6 Millionen CAD, gegenüber 56,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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