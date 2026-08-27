PetroChina Aktie 3501833 / CNE1000007Q1
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: PetroChina präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PetroChina wird am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,370 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PetroChina noch 0,200 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll PetroChina nach der Prognose von 1 Analyst 735,26 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 696,99 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,02 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,860 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.165,73 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.660,02 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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