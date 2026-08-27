PetroChina Aktie 1067428 / CNE1000003W8
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: PetroChina legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PetroChina wird sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,370 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PetroChina 0,220 HKD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 735,26 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 684,15 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 CNY im Vergleich zu 0,930 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 3.144,41 Milliarden CNY, gegenüber 2.884,86 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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