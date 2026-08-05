Petrobras Aktie 549202 / US71654V1017
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Petrobras veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Petrobras präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,43 USD. Dies würde einem Zuwachs von 95,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Petrobras 0,730 USD je Aktie vermeldete.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 31,48 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 49,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,27 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 112,76 Milliarden USD, gegenüber 89,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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