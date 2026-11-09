Ausblick: Petrobras informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Petrobras wird sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,51 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Petrobras 2,54 BRL je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Petrobras im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 175,64 Milliarden BRL abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,91 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 37,32 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,51 BRL aus. Im Vorjahr waren 8,54 BRL je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 625,56 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 497,55 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net