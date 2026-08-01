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01.08.2026 07:01:06

Ausblick: Persistent Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Persistent Systems
5549.95 INR 0.69%
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Persistent Systems lässt sich am 02.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Persistent Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 35,06 INR je Aktie gegenüber 27,43 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Persistent Systems in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 42,45 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 33,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 147,64 INR im Vergleich zu 119,74 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 180,01 Milliarden INR, gegenüber 147,48 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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