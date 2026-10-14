Ausblick: Persistent Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Persistent Systems wird am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 34,87 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 30,31 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 28 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 46,14 Milliarden INR – ein Plus von 28,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Persistent Systems 35,81 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 34 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 143,56 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 119,74 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich auf 185,04 Milliarden INR, gegenüber 147,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch