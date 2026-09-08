Perma-Pipe International Holdings Aktie 36143371 / US7141671039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.09.2026 07:01:06
Ausblick: Perma-Pipe International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Perma-Pipe International wird am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,550 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent auf 51,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 221,0 Millionen USD, gegenüber 210,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Perma-Pipe International Holdings Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Perma-Pipe International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Perma-Pipe International Holdings Inc Registered Shs
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich in Rot -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt wird am Dienstag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.