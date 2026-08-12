Ausblick: Perma-Fix Environmental Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Perma-Fix Environmental Services wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Perma-Fix Environmental Services für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,310 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Perma-Fix Environmental Services nach der Prognose von 1 Analyst 12,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,800 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 63,5 Millionen USD, gegenüber 61,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch