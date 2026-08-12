Perma-Fix Environmental Services Aktie 22457215 / US7141572039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Perma-Fix Environmental Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Perma-Fix Environmental Services wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Perma-Fix Environmental Services für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,310 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Perma-Fix Environmental Services nach der Prognose von 1 Analyst 12,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,800 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 63,5 Millionen USD, gegenüber 61,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Perma-Fix Environmental Services Inc
|
07:01
|Ausblick: Perma-Fix Environmental Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Perma-Fix Environmental Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Perma-Fix Environmental Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.03.26
|Ausblick: Perma-Fix Environmental Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Perma-Fix Environmental Services Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.