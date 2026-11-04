Ausblick: Perma-Fix Environmental Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Perma-Fix Environmental Services stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,210 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 14,9 Millionen USD gegenüber 17,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -1,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 55,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 61,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net