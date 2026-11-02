Ausblick: PerkinElmer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PerkinElmer wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PerkinElmer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 694,7 Millionen USD gegenüber 699,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,60 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD, gegenüber 2,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 2,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,86 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net