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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: PerkinElmer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PerkinElmer wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PerkinElmer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.
15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 694,7 Millionen USD gegenüber 699,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,60 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD, gegenüber 2,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 2,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,86 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu PerkinElmer Inc.
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|Ausblick: PerkinElmer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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|S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PerkinElmer von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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23.10.26
|S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: PerkinElmer legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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16.10.26
|S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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09.10.26
|S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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02.10.26
|S&P 500-Titel PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte eine PerkinElmer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu PerkinElmer Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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