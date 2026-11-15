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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Perion Network stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Perion Network wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Perion Network im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 118,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber -0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 465,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 439,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Perion Network Ltd.
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