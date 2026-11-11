Ausblick: Peraso veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Peraso gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,155 USD. Dies würde einen Gewinn von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Peraso -0,170 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peraso in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,1 Millionen USD im Vergleich zu 3,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,640 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,670 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,4 Millionen USD, gegenüber 12,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net