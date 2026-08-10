Peraso Aktie 131908154 / US71360T2006
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Peraso präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Peraso wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 43,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,610 USD, gegenüber -0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 8,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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