PeptiDream Aktie 21362320 / JP3836750004
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: PeptiDream legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PeptiDream wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -3,190 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,430 JPY je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 5,68 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 31,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 78,82 JPY je Aktie, gegenüber -28,990 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 41,08 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 18,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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