Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PepsiCo stellt am 16.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,54 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,33 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,95 Milliarden USD gegenüber 17,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 98,45 Milliarden USD, gegenüber 93,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch