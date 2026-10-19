Peoples Bancorp Aktie 72217 / US7097891011
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Peoples Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Peoples Bancorp wird am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,927 USD aus. Im letzten Jahr hatte Peoples Bancorp einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 123,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 156,6 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie, gegenüber 2,99 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 493,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 618,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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