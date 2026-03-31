Ausblick: Penguin Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Penguin Solutions wird am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,423 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 339,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch