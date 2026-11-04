Ausblick: Pembina Pipeline zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pembina Pipeline gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,633 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pembina Pipeline noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 CAD in den Büchern gestanden.

Pembina Pipeline soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,10 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,67 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,67 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,68 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net