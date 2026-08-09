Pediapharm Aktie 45496524 / CA58410Q2036
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pediapharm öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Pediapharm gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,032 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 25,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 34,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 113,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 137,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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