Pedevco Aktie 154100163 / US70532Y4026
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pedevco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pedevco wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,355 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pedevco ein EPS von -0,400 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 445,19 Prozent auf 38,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,515 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 140,4 Millionen USD, gegenüber 45,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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