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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pedevco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pedevco präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,178 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pedevco 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Pedevco 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 346,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pedevco 7,0 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,223 USD je Aktie, gegenüber -2,250 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 142,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 45,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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